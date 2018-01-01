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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Валушинской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
225Семенково, д. каз.при рч. Пудеге.7½20277869Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
231. Семенкова, деревня бывшая государственная, при речке Пудежке, дворов 31, жителей 175, волостное правление (уездный город в 7 верстах). В 2 верстах — Спасо-Прилуцкий Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Семенково2211009659105627282733546126
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5047Семенково I-еПрилуцкое.Николавский в Прилукахбывшие государственные7—489297
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Семенково2141276деревняРусские4586104190
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Семенково (СС. скков,кр. т-во,торг. зав.,колхоз,кино-передв) 1199деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.4545
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34163Семенковопосёлок59°17'с.ш.39°52'в.д.O-37-032