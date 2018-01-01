посёлок Семенково, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Семенково

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Валушинской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
225Семенково, д. каз.при рч. Пудеге.20277869Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенковская волость
231. Семенкова, деревня бывшая государственная, при речке Пудежке, дворов 31, жителей 175, волостное правление (уездный город в 7 верстах). В 2 верстах — Спасо-Прилуцкий Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенковская волость
деревня Семенково2211009659105627282733546126

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Семенковская волость
5047Семенково I-еПрилуцкое.Николавский в Прилукахбывшие государственные7489297

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Пригородная волость
Семенково2141276деревняРусские4586104190

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Семенковский сельсовет
Семенково (СС. скков,кр. т-во,торг. зав.,колхоз,кино-передв) 1199деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.4545

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34163Семенковопосёлок59°17'с.ш.39°52'в.д.O-37-032

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