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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Сухо-Головище Среднинской вол. Новосильского у. Натальи Филипповой Букреевой с невесткой Евдокией Власовой и в Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Сухо-Головище Среднинской вол. Новосильского у. Анны Степановой Быковской с детьми Григорием и Анастасией Игна Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Сухо-Головище Среднинской вол. Новосильского у. Кирилла Петрова Быковского. 1915 г. // Гос. архив Тульской об Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Сухо-Головище Среднинской вол. Новосильского у. Фрола Петрова Быковского. 1915 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3184Сухое Головище (Самодуровка), д. каз.при рч. Пшевке.17201684102
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291357Сухоголовищедеревня52°53'с.ш.37°14'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608416131д Сухоголовищедеревня