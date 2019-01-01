деревня Сухоголовище, деревня Сухоголовище, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Сухоголовище

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Сухо-Головище Среднинской вол. Новосильского у. Натальи Филипповой Букреевой с невесткой Евдокией Власовой и в Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Сухо-Головище Среднинской вол. Новосильского у. Анны Степановой Быковской с детьми Григорием и Анастасией Игна Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Сухо-Головище Среднинской вол. Новосильского у. Кирилла Петрова Быковского. 1915 г. // Гос. архив Тульской об Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Сухо-Головище Среднинской вол. Новосильского у. Фрола Петрова Быковского. 1915 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3184Сухое Головище (Самодуровка), д. каз.при рч. Пшевке.17201684102

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
291357Сухоголовищедеревня52°53'с.ш.37°14'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Песоченское сельское поселение
54608416131д Сухоголовищедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close