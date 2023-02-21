деревня Кийно, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кийно

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Марковская волость
332. Кайно (Нестерово), село бывшее владельческое, дворов 7, жителей 45, волостное правление (уездный город в 105 верстах), церковь православная, лавка, 2 тржк. В 17 верс Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Марковская волость
село Кайно612579031391133114182749[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Марковская волость
15Киино (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Заболотского1017363470110+см.земледелиелесные заработкиколодезьШкола, волостное правление, мелочная лавка, смежна с Куйским пог.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
33489Кийнодеревня60°17'с.ш.36°18'в.д.P-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Сельское поселение Вепсское национальное
19605406151д Кийнодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.