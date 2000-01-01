деревня Машуткина, Чупровская волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Машуткина

Чупровская волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О сдаче в аренду участка земли из состава Величковской дачи Давыдовского имения Осташковского уезда Тверской губернии крестьянину д. Машуткино Чупровской волости Невельск Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Невельский уезд, Чупровская волость
14МашуткинодеревняколодецстарообрядческогоИгнапольскому сельскому обществу4

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