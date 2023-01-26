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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2811Четкаринское (Чаткарино), сел.при рч. Дерние.3060115318322Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2. Торжки по субботам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
938. Четкаринское (Чаткарино), село бывшее государственное, при речке Дерние, дворов 132, жителей 660, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Четкаринское204136271191651417642928468[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Четкаринское на р. Дернее и при колодцах, прав. церк., зем. шк., народная библ., вол. правл., зем. станция, фельдш. п., торжки: еженедельный по субботам, Крещенский Показать все Четкаринское общество276707675Бывшие государственные крестьянеПравославные и раскольникиРусские36—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
4. Четкарино, с. 222420479899русские899——Четкаринскойр. Дерний2ст. Аксариха273727большойагр п., кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51669Четкариносело56°44'с.ш.63°07'в.д.O-41-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65718000311с Четкариносело