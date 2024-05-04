посёлок городского типа Еланец, посёлок городского типа Еланец, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Еланец

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1463Еланец (Ново-Московка), с. южн. пос.при рч. Гнилом Еланце.4530278922933Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Еланецкая волость
424. Еланец, село бывшее государственное, при речке Гнилом Еланце, дворов 470, жителей 2479, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Еланецкая волость
село Еланец

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Александровская волость
деревня Гнилой- Еланец (сельское общество)73161191352
Елисаветградский уезд, Еланецкая волость
деревня Еланец (сельское общество)884192025634483

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16067Єланецьселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Єланецькийселищна рада Єланецька
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