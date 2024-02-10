село Путино, село Путино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Путино

Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
4660Путинское, сел.при рч. Лысве.9468½162865Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебных магазинов 7. Ярмарка конная 1. Торжков 2. Базар еженедельно. Мельница 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Путинское с 82 дер.7Гр. Нат. Пав. Строгонова3100913

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Путинская волость
1537. Путинское, село бывшее владельческое, при речке Лысве, дворов 10, жителей 97, волостное правление (уездный город в 94 верстах), церковь православная, 10 лавок, ярма Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Путинская волость
1) с. Путино, на р. Лысьве, церк., зем. шк., библ., вол. правл., базар по понедельникам, ярм.: 30 января, 24 июня однодн., 15 августа 7-дневн. и 22 июля 5-дневн., распл.Кузнецовское общество253842Бывшие помещичьиПравославныеРусские94
2) поч. За Речкой Сосновкой, на р. СосновкеКузнецовское общество5911Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские94

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Путинская волость
село Путинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Верещагинский район
720584Путиносело58°04'00"54°17'00"O-40-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Верещагинский муниципальный район, Путинское сельское поселение
57612425101с Путиносело
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