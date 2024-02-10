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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4660Путинское, сел.при рч. Лысве.9468½162865Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебных магазинов 7. Ярмарка конная 1. Торжков 2. Базар еженедельно. Мельница 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Путинское с 82 дер.7Гр. Нат. Пав. Строгонова3100—913
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1537. Путинское, село бывшее владельческое, при речке Лысве, дворов 10, жителей 97, волостное правление (уездный город в 94 верстах), церковь православная, 10 лавок, ярма Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Путино, на р. Лысьве, церк., зем. шк., библ., вол. правл., базар по понедельникам, ярм.: 30 января, 24 июня однодн., 15 августа 7-дневн. и 22 июля 5-дневн., распл.Кузнецовское общество253842Бывшие помещичьиПравославныеРусские94—
2) поч. За Речкой Сосновкой, на р. СосновкеКузнецовское общество5911Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские94—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Путинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
720584Путиносело58°04'00"54°17'00"O-40-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57612425101с Путиносело