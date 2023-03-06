деревня Новоселки, Глубокская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Новоселки

Глубокская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Глубокская волость
Новоселки 1-е, д., жит. 89 (47 м. 42 ж.), дес. 141, у. гор. 74 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Глубокое 9 в.
Новоселки 2 е, д., жит. 66 (29 м. 37 ж.), дес. 112, раз. см. пред.

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