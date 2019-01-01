деревня Петровичи, деревня Петровичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Петровичи

Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Петровичи15Март. Игн. Воллович41116182

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Загустинская волость
267. Петровичи, местечко бывшее владельческое, при речке Черной, Немке, дворов 45, жителей 240, церковь православная, синагога, 2 еврейских молитвенный дома, 2 кожевенных Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Загустинская волость
25Мест. Петровичитрактереч. НемкеПетровичск. с. о. и дв. А. И. Крогеру, кат. церк. земли210237 евреев 405236 евреев 550Петровичск. пр. 12650

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Шумячский район
177861Петровичидеревня53°59'00"32°09'00"N-36-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Шумячский муниципальный район, Руссковское сельское поселение
66656435161д Петровичидеревня
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