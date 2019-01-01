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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Петровичи15Март. Игн. Воллович41116182
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
267. Петровичи, местечко бывшее владельческое, при речке Черной, Немке, дворов 45, жителей 240, церковь православная, синагога, 2 еврейских молитвенный дома, 2 кожевенных Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
25Мест. Петровичитрактереч. НемкеПетровичск. с. о. и дв. А. И. Крогеру, кат. церк. земли210237 евреев 405236 евреев 550Петровичск. пр. 12650
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177861Петровичидеревня53°59'00"32°09'00"N-36-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656435161д Петровичидеревня