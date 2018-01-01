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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об имуществе крестьянина дер. Семенково Ведерковской волости Грязовецкого уезда Красильникова. 1905–1906 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 2. Де Показать все
Дело по представлению земского начальника 3 участка Грязовецкого уезда с приговором крестьян дер. Семенково Ведерковской волости, ходатайствующих о прирезке дополнительно Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Семенкова Ведерковской волости Михаила Красильникова к вологодскому мещанству. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Комьянской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3382Семенково, д. каз.при р. Комеле.188216467
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
479. Семенкова, деревня бывшая государственная, при речке Комеле, дворов 25, жителей 125, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
42СеменковоСвиньинскоебывшие государственные4494108
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Семенково 1879деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.2929
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247759Семенководеревня59°03'с.ш.40°15'в.д.O-37-033