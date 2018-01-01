деревня Семенково, Грязовецкий район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Семенково

Грязовецкий район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об имуществе крестьянина дер. Семенково Ведерковской волости Грязовецкого уезда Красильникова. 1905–1906 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 2. Де Показать все
Дело по представлению земского начальника 3 участка Грязовецкого уезда с приговором крестьян дер. Семенково Ведерковской волости, ходатайствующих о прирезке дополнительно Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Семенкова Ведерковской волости Михаила Красильникова к вологодскому мещанству. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Комьянской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3382Семенково, д. каз.при р. Комеле.188216467

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
479. Семенкова, деревня бывшая государственная, при речке Комеле, дворов 25, жителей 125, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
42СеменковоСвиньинскоебывшие государственные4494108

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Комьянский сельсовет
Семенково 1879деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.2929

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
247759Семенководеревня59°03'с.ш.40°15'в.д.O-37-033

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