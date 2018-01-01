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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имени помещицы Волоцкой крестьянами Грязовецкого уезда Огарковской вол. д. Щекутьевой. 1881–1882 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Кохтошской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3183Щекутьево, д. вл.при рч. Кохтыше.171½247072
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
524. Щекутьева, деревня бывшая владельческая, при речке Кохтоше, дворов 22, жителей 127, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
12аЩекутьевоЩекутьевск.бывшие помещичьи338795
12bЩекутьевоЩекутьевск.бывшие помещичьи377
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Щекутьево (колхоз,маслод. зав.)1645деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.5050
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247775Щекутьеводеревня59°02'с.ш.40°24'в.д.O-37-033