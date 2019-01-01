деревня Вшели, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Вшели

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана разбивки на участки земли дер. Вшели Вшельской волости Лужского у. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 2 Показать все
По жалобе крестьянки дер. Вшели Вшельской волости Лужского уезда Евдокии Григорьевой на возведение крестьянином Петром Павловым построек на земле, принадлежащей ей и ее м Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2383Вшели (Щели), пог.при р. Мшаге.7942155043Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Вшельская волость
211. Вшели, село бывшее владельческое, при реке Мшаге, дворов 25, жителей 125, 2 церкви православных, 5 лавок, базар по воскресеньям

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Вшельская волость
село Вшели3831146731870294130515992101

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Вшели с.945 стан347 участок26посад Сольцы, Псковской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
59318Вшелидеревня58°08'00"29°52'00"O-35-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422156д Вшелидеревня

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