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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана разбивки на участки земли дер. Вшели Вшельской волости Лужского у. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 2 Показать все
По жалобе крестьянки дер. Вшели Вшельской волости Лужского уезда Евдокии Григорьевой на возведение крестьянином Петром Павловым построек на земле, принадлежащей ей и ее м Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2383Вшели (Щели), пог.при р. Мшаге.7942155043Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
211. Вшели, село бывшее владельческое, при реке Мшаге, дворов 25, жителей 125, 2 церкви православных, 5 лавок, базар по воскресеньям
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Вшели3831146731870294130515992101
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Вшели с.945 стан34–7 участок26посад Сольцы, Псковской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59318Вшелидеревня58°08'00"29°52'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422156д Вшелидеревня