деревня Березовец, деревня Березовец, Васильевская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Березовец

Васильевская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5689Березовец, д. вл.при пруде.1818132939

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Васильевская волость
885. Березовец, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 90, овчинный завод

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Васильевская волость
6534Березовец деревня6810124225
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