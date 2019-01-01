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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4221Краснояр (Кызыльяр), дер.при р. Тулве.4545330714710Мечетей 2. Магометанская школа. Волостное правление. Земская станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1244. Краснояр (Кызыльяр), деревня бывшая государственная, при речке Туиве, дворов 340, жителей 1580, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 3 мечети, аптека, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) д. Краснояр или Арзянаул на р. Тулве, мечеть, школа, вол. правл., зем. ст.Краснояровское общество64715101657ВотчинникиМагометанеБашкиры45—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347250Краснояр-Iсело56°54'00"55°37'00"O-40-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57604425101с Краснояр-Iсело