село Покровка, Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Покровка

Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Богдановская волость
20. Покровка (Кряжевка, Малолетский Выселок), деревня бывшая государственная, при реке Кинеле, дворов 104, жителей 605, ветряная мельница, спич. з.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Богдановская волость
С-цо Покровка (2-ое Криволукское об-во) Б. Госуд. Русс. Правосл.40Р. Кипель53535134438449

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
57818Покровкасело53°17'с.ш.50°51'в.д.N-39-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинельский муниципальный район, Сельское поселение Комсомольский
36618428126с Покровкасело

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