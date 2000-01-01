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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
452Четвертаково, с. удел.при р. Алатыре.43425010791135Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
231. Четвертаково, село бывшее удельное, при реке Алатыре, дворов 460, жителей 2646, 2 церкви православных, 2 красильни, 2 солодовни, шерстобитня, 15 ветряных мельниц
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
58Четвертаково, село, при р. Алатыре; н. р.177564021002300