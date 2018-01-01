село Горошино, село Горошино, Полтавська область (на 2018) — Familio

Горошино

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4281Горошин, мест. каз. и вл.при р. Суле.48станов. кварт.45314021400Церквей православных 2. Приходское училище. Сельское управление. Ярмарок 3. Заводов 6. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Горошин с 3 хут.45Иуст. Гудим-Левкович654276

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Горошинская волость
1022. Горошин, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 372, жителей 1560, 2 церкви православных, 2 школы, 2 постоялых двора, 4 питейных дом Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Горошинская волость
1.0Горошин местечкоГорошинское козаков и государстенных крестьян43
1.0Горошин местечкоГорошинское крестьян собственников 1-ое43

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Горошинская волость
местечко Горошино

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19295Горошинеселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Горошинська
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