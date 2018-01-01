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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4281Горошин, мест. каз. и вл.при р. Суле.48станов. кварт.45314021400Церквей православных 2. Приходское училище. Сельское управление. Ярмарок 3. Заводов 6. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Горошин с 3 хут.45Иуст. Гудим-Левкович654—276
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1022. Горошин, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 372, жителей 1560, 2 церкви православных, 2 школы, 2 постоялых двора, 4 питейных дом Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Горошин местечкоГорошинское козаков и государстенных крестьян—43
1.0Горошин местечкоГорошинское крестьян собственников 1-ое—43
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Горошино
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19295Горошинеселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Горошинська