деревня Оленинское, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Оленинское

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
51Аленинская, д. вл.при р. Павловке.81775351

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Аленинское сельцо5965при реке Павловке513183178Троицк. слободаХлебопашество
Аленинское Морозова влад. усадьба5967при реке Павловке242698Троицк. слобода
Аленинское Тверитинова влад. усад.5968при реке Павловке234798Троицк. слобода
Аленинское Ракова влад. усад.5969при реке Павловке232598Троицк. слобода
Аленинское Кульчицкого влад. усад.5970при реке Павловке233698Троицк. слобода
Сельцо Алевинское св Алякрова вл. ус.6034при реке Павловке121377Троицк. слобода
С. Алевинское двор. Кученева вл. ус.6049при реке Павловке998Троицк. слобода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
329518Оленинскоедеревня54°34'с.ш.39°38'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Семеновское сельское поселение
61634495136д Оленинскоедеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.