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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
51Аленинская, д. вл.при р. Павловке.81775351
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Аленинское сельцо5965при реке Павловке51318317—8Троицк. слободаХлебопашество
Аленинское Морозова влад. усадьба5967при реке Павловке24269—8Троицк. слобода
Аленинское Тверитинова влад. усад.5968при реке Павловке23479—8Троицк. слобода
Аленинское Ракова влад. усад.5969при реке Павловке23259—8Троицк. слобода
Аленинское Кульчицкого влад. усад.5970при реке Павловке23369—8Троицк. слобода
Сельцо Алевинское св Алякрова вл. ус.6034при реке Павловке12137—7Троицк. слобода
С. Алевинское двор. Кученева вл. ус.6049при реке Павловке————998Троицк. слобода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329518Оленинскоедеревня54°34'с.ш.39°38'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634495136д Оленинскоедеревня