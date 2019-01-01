посёлок Красные Языки, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Красные Языки

Воротынский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лысковский уезд, Воротынская волость
Кр. Язык пос.177ЕлвашскийВоротын. 5848148

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Воротынский район
102874Красные Языкисп55°59'45°52'N-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Воротынский муниципальный район, Сельское поселение Огнев-Майданский сельсовет
22621428116п Красные Языкипоселок

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