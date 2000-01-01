село Недостоево, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Недостоево

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
157Недостаево, с. вл.при р. Быстрице.9245235241Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Села Дягливо и Канищево. Д. Семчино и Воскресенское, Недостоево тож74Бар. Ан. Петр. Боде521192
Села Дягливо и Канищево. Д. Семчино и Воскресенское, Недостоево тож74Бар. Ан. Петр. Боде521192

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
77. Недостоево, село бывшее владельческое, при речке Быстрице, дворов 77, жителей 584, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Недостоево село6019при реке Быстрице140486445931109РязаньЦер. кам., церк.-прих. шк. кам., пром. кр. хлеб., сено-прес. зав.
Недостоево куп. Салтыкова сенопр. з.6020при реке Быстрице426109Рязань
С. Недостоево мещ. Локтева вл. ус.6047при реке Быстрице123510109Троицк. слобода
С Недостоева жены артист. Крючкова вл. ус.6048при реке Быстрице132510109Троицк. слобода

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