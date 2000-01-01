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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
157Недостаево, с. вл.при р. Быстрице.9245235241Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Села Дягливо и Канищево. Д. Семчино и Воскресенское, Недостоево тож74Бар. Ан. Петр. Боде521192
Села Дягливо и Канищево. Д. Семчино и Воскресенское, Недостоево тож74Бар. Ан. Петр. Боде521192
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
77. Недостоево, село бывшее владельческое, при речке Быстрице, дворов 77, жителей 584, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Недостоево село6019при реке Быстрице14048644593110—9РязаньЦер. кам., церк.-прих. шк. кам., пром. кр. хлеб., сено-прес. зав.
Недостоево куп. Салтыкова сенопр. з.6020при реке Быстрице—42610—9Рязань
С. Недостоево мещ. Локтева вл. ус.6047при реке Быстрице123510109Троицк. слобода
С Недостоева жены артист. Крючкова вл. ус.6048при реке Быстрице132510109Троицк. слобода