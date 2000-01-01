село Ямская подгородная слобода, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Ямская подгородная слобода

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
83Ямская подгородная слобода, с. каз.при колодцах.413187967981Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ямская волость
120. Ямская, пригородная слобода бывшая государственная, дворов 289, жителей 1934, волостное правление, 2 церкви православные, часовня, богадельня, 16 лавок, 5 постоялых Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ямская волость
ел. Ямская191365114924314331446287сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ямская волость
Ямская слобода6091на больш. Астраханском тракте286139714592856½волостн. правл.Церк. кам., 2 шк., каз. вин. лав., 18 мел. лав., медн. зав., 2 кар. зав., мыльн. зав., 2 ветр. мельн., 2 кафел. завед., 4 чайн. лавки, пробоч. зав. и одна тор. баня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.