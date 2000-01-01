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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
83Ямская подгородная слобода, с. каз.при колодцах.413187967981Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
120. Ямская, пригородная слобода бывшая государственная, дворов 289, жителей 1934, волостное правление, 2 церкви православные, часовня, богадельня, 16 лавок, 5 постоялых Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
ел. Ямская191365114924314331446287сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ямская слобода6091на больш. Астраханском тракте286139714592856½——волостн. правл.Церк. кам., 2 шк., каз. вин. лав., 18 мел. лав., медн. зав., 2 кар. зав., мыльн. зав., 2 ветр. мельн., 2 кафел. завед., 4 чайн. лавки, пробоч. зав. и одна тор. баня