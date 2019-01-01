деревня Гарель, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Гарель

Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Макарьевский уезд, Ковернинская волость
Гарель д.пд.1105125386116202Всего по волости промышленников 4311 человек, из них торговцев 638 челов. По сбору грибов и ягод 1779 чел., мочальным промыслом занимается 868 челов., извозом 629 чело Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Ковернинская волость
Гарель дер.152Фатеевский235Ковернин.91768117

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ковернинский район
17370Гарельдеревня57°11'44°03'O-38-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ковернинский муниципальный район, Сельское поселение Горевский сельсовет
22634420126д Гарельдеревня

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