деревня Гротужи, Liezēres pagasts, Madonas novads (на 2019) — Familio

Гротужи

Liezēres pagasts, Madonas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Гротузская волость
имение Гротузенгоф21134029285243528

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Madonas novads, Liezēres pagasts
Grotūžiagrāk Madonas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=48234

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