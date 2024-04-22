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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1716Ново-Григорьевск, с. южн. пос.при р. Буге.10168184526508Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
410. Новогригорьевка, село бывшее государственное, при реке Буге, дворов 217, жителей 953, церковь православная, школа
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Новогригоровка (сельское общество)37598610462032
поселок Новогригорьевский (сельское общество)64123165288
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15939Новогригорівкаселоцентр сільської радир-н Вознесенськийсільрада Новогригорівська