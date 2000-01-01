хутор Каменка, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Каменка

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Друйская волость
Каменка, л. стор. (Рудницкого), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. ½, у. гор. 49 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Бальбиново 25 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
х. Каменка1

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