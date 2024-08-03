деревня Жмурное, Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Жмурное

Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Буйновичская волость
Жмурное, хутор20753849034
Мозырский уезд, Лельчицкая волость
Жмурное, хутор1993055018910

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Лельчицкий район, Гребеневский сельсовет
д Жмурное83

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Лельчицкий район, Стодоличский сельсовет
д. Жмурное70

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