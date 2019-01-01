деревня Подчёрное, деревня Подчёрное, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Подчёрное

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3321Подчерное (Чевычево, Воробьево), д. вл.при колодцах.302248162195

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Мценский уезд, Троицкая волость
Подчерная (деревня)9Станция Отрада, М.-К. ж. д.
Мценский уезд, Покровская волость
Подчерная (деревня)11Станция Моховое, Ю.-В. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
291476Подчерноедеревня53°01'с.ш.36°26'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Троицкое сельское поселение
54647446121д Подчёрноедеревня
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