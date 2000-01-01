Первый Холодковский
Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1892)
- Статус
- не существует
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Оренбургской губернии 1892 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоДуш на дворПри какой реке или урочищеОт уездного городаОт волостного правленияВерст до станового приставаУчреждения
Х. Жены т. с. Холодковской110313Токе1303080Мельница вод. о двух пост.