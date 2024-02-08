село Мозолиевка, село Мозолиевка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Мозолиевка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2316Мозолеевка, с. вл. и казач.при озере Руде.4316119240250Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
С. Мозолеевка с дер.21Наст. Ник. де-Конор16842

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Мозолеевская волость
460. Мозолеевка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Руде, дворов 110, жителей 750, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православ Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Мозолеевская волость
1.0Мозолеевка селоМозолеевское козаков45
1.0Мозолеевка селоМозолеевское крестьян собственников 1-ое45
1.0Мозолеевка селоМозолеевское крестьян собственников 2-ое45
1.0Мозолеевка селоНиколаевское крестьян собственников

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Мозолеевская волость
село Мозолеевка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17993Мозоліївкаселор-н Глобинськийсільрада Пронозівська
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