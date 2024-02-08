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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2316Мозолеевка, с. вл. и казач.при озере Руде.4316119240250Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
С. Мозолеевка с дер.21Наст. Ник. де-Конор168—42
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
460. Мозолеевка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Руде, дворов 110, жителей 750, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православ Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Мозолеевка селоМозолеевское козаков—45
1.0Мозолеевка селоМозолеевское крестьян собственников 1-ое45
1.0Мозолеевка селоМозолеевское крестьян собственников 2-ое—45
1.0Мозолеевка селоНиколаевское крестьян собственников
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Мозолеевка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17993Мозоліївкаселор-н Глобинськийсільрада Пронозівська