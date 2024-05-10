погост Войнова Гора, погост Войнова Гора, Покров-Слободская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Войнова Гора

Покров-Слободская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4281Войнова Гора (Войновский), пог.при р. Клязьме.10104711Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Покров-Слободская волость
5285Войнова Гора погост74881313
5286Войнова Гора деревня51084871212
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