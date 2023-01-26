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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3249Корзуновка, дер.при рч. Корзуновке.5530103529
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1073. Лотка, деревня бывшая государственная, при речке Верх-Бисертском Уте, дворов 28, жителей 168, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
19) д. Корзуновка, на р. УтеКорзуновское общество175867Бывшие государственныеПравославныеРусские3716
11) д. Лодка, шк. гр., распл.Лодкинское общество44134157Бывшие государственныеПравославные и раскольникиРусские6317
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89348Корзуновкадеревня56°56'с.ш.58°14'в.д.O-40-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65705000211д Корзуновкадеревня