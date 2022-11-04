село Василевка, село Василевка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Василевка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Днепровский уезд
579Васильевка (Шкадовка), д. вл.при Днепровском лимане, на Кинбурнской косе.9065386988Рыбных заводов 5.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Покровская волость
287. Васильевка, деревня бывшая владельческая, при Днепровском лимане, дворов 40, жителей 235, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16420Василівкаселор-н Очаківськийсільрада Покровська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close