деревня Полелейки, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Полелейки

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Луцкая волость
Полилейки, д., спл. р. Лисенка, жит. 207 (103 м. 104 ж.), дес. 192, у. гор. 90 в., вол. пр. 25 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Новодруцк 30 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Радюковский сельсовет
д Полелейки49

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Радюковский сельсовет
д. Полелейки21

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