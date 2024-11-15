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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
20Романково (с подселком Аул), с. каз.при р. Днепре.39станов. кварт.83128522781Церквей православных 2. Сельское училище. Почтовая станция. Ярмарок 3. Переправа чрез р. Днепр.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
56. Романково 2-е (Аулы), село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 426, жителей 1945, церковь православная, базар по воскресеньям
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2Аулыбывшие государственные813254725115058
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4196Аулиселище міського типуцентр селищної ОТГр-н КриничанськийАулівська селищна об'єднана територіальна громада