посёлок городского типа Аулы, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Аулы

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
20Романково (с подселком Аул), с. каз.при р. Днепре.39станов. кварт.83128522781Церквей православных 2. Сельское училище. Почтовая станция. Ярмарок 3. Переправа чрез р. Днепр.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Романковская волость
56. Романково 2-е (Аулы), село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 426, жителей 1945, церковь православная, базар по воскресеньям

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Романковская волость
2Аулыбывшие государственные813254725115058

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4196Аулиселище міського типуцентр селищної ОТГр-н КриничанськийАулівська селищна об'єднана територіальна громада

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