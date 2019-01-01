село Андриановичи, Серовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Андриановичи

Серовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1706Андриянычева, дер.при р. Сосве.177402481112

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Лозвенская волость
318. Андрияновичева (Андриянычева), село бывшее государственное, при речке Сосьве, дворов 31, жителей 384, волостное правление (уездный город 177 в.), церковь православна Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Лозвинская волость
1) с. Ивановское (Адриановичи), на р. Сосьве, церк., зем. шк., вол. правл., фельдш. п., ярм. 14 сент.Ивановское общество68201221Бывшие удельныеПравославныеЯсачные вогулы177

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Серов
38038Андриановичисело59°56'с.ш.60°36'в.д.O-41-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Серовский
65756000276с Андриановичисело

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