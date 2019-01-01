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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1706Андриянычева, дер.при р. Сосве.177402481112
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
318. Андрияновичева (Андриянычева), село бывшее государственное, при речке Сосьве, дворов 31, жителей 384, волостное правление (уездный город 177 в.), церковь православна Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Ивановское (Адриановичи), на р. Сосьве, церк., зем. шк., вол. правл., фельдш. п., ярм. 14 сент.Ивановское общество68201221Бывшие удельныеПравославныеЯсачные вогулы177—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38038Андриановичисело59°56'с.ш.60°36'в.д.O-41-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65756000276с Андриановичисело