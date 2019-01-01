село Сергиевское, село Сергиевское, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Сергиевское

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3574Сергиевское (Лопухина), с. вл.при рч. Войне.18831158151Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Воинская волость
1031. Сергиевское, село бывшее владельческое, при речке Войне, дворов 43, жителей 267, церковь православная ст. ж. д.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Воинская волость
Сергиево (село)4Станция Отрада

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
63265Сергиевскоесело53°10'с.ш.36°22'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Воинское сельское поселение
54636410106с Сергиевскоесело
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