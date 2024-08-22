деревня Ступаки, Дубровенский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ступаки

Дубровенский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Высоцкая волость
60Им. Болеславово (Ступаки тож)проселкеколодценадв. сов. Н. Д. Хлюстину, прав. 62126ЛИОрДОШРВПЧ. пр. 8818

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Дубровенский район, Пироговский сельсовет
д Ступаки11

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Дубровенский район, Пироговский сельсовет
д. Ступаки14

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