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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 257. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Озадской церкви. Список архивных дел по прихо Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
2Алексино (дер.)2-го стана, 5-го зем. уч.Алексинского273982621443729земледелиелесные заработки—ручейХлебо-запасный магазин, мелочная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32829Алексинодеревня59°45'с.ш.37°40'в.д.O-37-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610404111д Алексинодеревня