деревня Турищевичи, Чечерский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Турищевичи

Чечерский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Чечерская волость
6Дер. Турищевичипроселкер. СожеТурищевич. с. о. 35126123Чечерского прав. 11668
43Лесн. стор. при дер. Турищевичахпроселкенетгр. Чернышеву-Кругликову, пр. 132Чечерского пр. 11669

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Чечерский район, Чечерский сельсовет
д Турищевичи28

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Чечерский район, Оторский сельсовет
д. Турищевичи31

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