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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О продаже дома дочери крестьянина д. Липовик Тигодской волости Новоладожского уезда Н. Александрова. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По жалобе крестьянки д. Липовик Тигодской волости Новоладожского уезда Е. Егоровой на постановление земского начальника 5-го участка уездного съезда по делу о наследстве. Показать все
О разрешении опекунам над малолетней дочерью крестьянина д. Липовик Тигодской волости Новоладожского уезда Николая Александрова получить из Новоладожской сберкассы деньги Показать все
Уставная грамота, выданная вдовой плк. флигель-ад. е. и. в. Е. С. Шеншиной крестьянам деревни Липовики Тигодской волости. // Центральный государственный исторический архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2854Липовик, д. вл.при р. Чагоде.11411428101101Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
405. Липовик, деревня бывшая владельческая, при речке Чагоде, дворов 39, жителей 210, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Липовик д.1101 стан2695 участок26город Новая Ладога.