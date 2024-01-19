деревня Липовик, Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Липовик

Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
О продаже дома дочери крестьянина д. Липовик Тигодской волости Новоладожского уезда Н. Александрова. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По жалобе крестьянки д. Липовик Тигодской волости Новоладожского уезда Е. Егоровой на постановление земского начальника 5-го участка уездного съезда по делу о наследстве. Показать все
О разрешении опекунам над малолетней дочерью крестьянина д. Липовик Тигодской волости Новоладожского уезда Николая Александрова получить из Новоладожской сберкассы деньги Показать все
Уставная грамота, выданная вдовой плк. флигель-ад. е. и. в. Е. С. Шеншиной крестьянам деревни Липовики Тигодской волости. // Центральный государственный исторический архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2854Липовик, д. вл.при р. Чагоде.11411428101101Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Тигодская волость
405. Липовик, деревня бывшая владельческая, при речке Чагоде, дворов 39, жителей 210, часовня, 2 лавки

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Тигодская волость
Липовик д.1101 стан2695 участок26город Новая Ладога.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.