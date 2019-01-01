село Белокаменка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Белокаменка

Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Иловатская волость
1067. Белокаменка, село бывшее государственное, при речке Карачуче, дворов 156, жителей 855, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Иловатская волость
С. Белокаменка. Б. госуд. Рус. Прав. 5061Пруд51014020712268826799

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Старополтавский район
14909Белокаменкасело50°34,0' с.ш.45°51,0' в.д.M-38-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Старополтавский муниципальный район, Иловатское сельское поселение
18652420106с Белокаменкасело

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