деревня Белочкино, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Белочкино

Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губ., Гжатского у. Петропавловецниковской вол., с. Белочкина рабочем Федоре Филиппове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 16. Дел Показать все
Старшего агента Центрального филерского отряда, запасного старшего унтер-офицера 4-го понтонного баталиона, из крестьян Смоленской губернии, Гжатского уезда, Петропавловс Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4564Белочкино, д. вл.при колодцах.1225½237292

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Петропавло-Глинковская волость
125БелочкиноДеревня11236682

Мы используем куки для улучшения работы сайта.