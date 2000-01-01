деревня Нижние Котлы, деревня Нижние Котлы, Нагатинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Нижние Котлы

Нагатинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
406Нижния Котлы, д. удел.при р. Москве и рч. Котловке.8332127135

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Ногатинская волость
75. Нижние Котлы, деревня бывшая удельная, при речке Котловке, дворов 37, жителей 266, лавка, 13 скотоб., 6 крововарн. зав., свинокормн. зав., 2 сыромятн. зав., салотопня Показать все

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Нагатинская волость
Дер. Нижние Котлы33Павелецкая железная дорога, Коломенский разъезд. 465Кирпичный завод Помелова, кожевенный завод Гвоздева, фабрика Вебер и земское училище.
Кирпичный завод Т-го Д-ма Помеловых, при д. Н. Котлы34город Москва
Фабрика Н-ков Карла Вебер, при дер. Нижние Котлы 34город Москва
Имение Вебер, при д. Н. Котлы44город Москва
Кожевенный завод М. Залеткиной, при д. Н. Котлы34город Москва
Кожевенное заведение Зайцева, при дер. Нижние Котлы 34город Москва
Кожевенное заведение Гвоздева, при дер. Нижние Котлы 34город Москва
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