село Верба, Волинська область (на 2018) — Familio

Верба

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Вербская волость
179. Верба, село бывшее владельческое, дворов 54, жителей 423, волостное правление (уездный город 8½ в.), церковь православная, школа, аптека, питейный дом, мельница. В 1 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Владимир-Волынский уезд, Вербская волость
село Верба2311111811378768186932137501264

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2693Вербаселор-н Володимир-Волинськийсільрада Оваднівська

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