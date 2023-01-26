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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянина дер. Демидково Полновской волости Гдовского уезда Петра Алексеева об укреплении за ним надельной земли в личную собственность. 1908 г. // Центр Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Разводово Полновской волости Гдовского уезда Даниила Малянова об укреплении за ним земли в личную собственность. 1908 г. // Центральный го Показать все
По опеке над имуществом и личностью, страдающего сумасшествием, крестьянина Полновской волости деревни Демидково Петра Алексеева, присланное при отношении Царскосельской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
135. Разводово (Остратково, Коношково, Демидково), село бывшее государственное, при реке Женче, дворов 24, жителей 132, волостное правление (уездный город в 47 верстах), Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Разводово д.453 стан117 участок1почтово-телеграфное отделение Полна.