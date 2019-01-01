село Гамалеевка, село Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Гамалеевка

Сорочинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1482Гамалеевка, с. каз.при р. Самаре.11292224739766Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость
666. Гамалеевка (Христовка), село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 260, жителей 1515, церковь православная, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Барабановская волость
С. Гамалеевка. Б. госуд. Рус. Прав.301726393746413381344

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Сорочинский район
71874Гамалеевкасело52°16'с.ш.53°27'в.д.N-39-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Сорочинский
53727000166с Гамалеевкасело
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