сельцо Александрия, Спасский уезд, Тамбовская губерния (на 1860) — Familio

Александрия

Спасский уезд, Тамбовская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Мордовии

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Спасский уезд
Сц. Бобровка, Емилиендорф и Александрия20Ив. Стан. Жилинский3174775

Мы используем куки для улучшения работы сайта.