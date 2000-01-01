деревня Чернецкое, деревня Чернецкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Чернецкое

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По поводу произнесения содержателем шляпной мастерской в дер. Чернецкой Кленовской вол., Подольского уезда Семеном Порфирьевым Порфирьевым перекрест из евреев дерзких выр Показать все
Дело о распространении крестьянином дер. Чернецкой, Кленовской вол. Подольского уезда, Иваном Лаврентьевичем Ворониным нелегальных изданий (129 ст. Угол. Улож.). 1905 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4515Вельянинова (Чернецкое), д. каз.при пруде и колодцах.271195236308

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Кленовская волость
1161. Вельяминово (Чернецкое), деревня бывшая государственная, дворов 99, жителей 501, шляпн. зав., булавочн. зав.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Кленовская волость
Дер. Чернецкая (Вельяминово тож)267станция Столбовая. 10114Земское училище, чайная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
39904Чернецкоедеревня55°15'с.ш.37°20'в.д.N-37-027
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