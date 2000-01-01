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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По поводу произнесения содержателем шляпной мастерской в дер. Чернецкой Кленовской вол., Подольского уезда Семеном Порфирьевым Порфирьевым перекрест из евреев дерзких выр Показать все
Дело о распространении крестьянином дер. Чернецкой, Кленовской вол. Подольского уезда, Иваном Лаврентьевичем Ворониным нелегальных изданий (129 ст. Угол. Улож.). 1905 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4515Вельянинова (Чернецкое), д. каз.при пруде и колодцах.271195236308
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1161. Вельяминово (Чернецкое), деревня бывшая государственная, дворов 99, жителей 501, шляпн. зав., булавочн. зав.
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Чернецкая (Вельяминово тож)267станция Столбовая. 10114Земское училище, чайная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39904Чернецкоедеревня55°15'с.ш.37°20'в.д.N-37-027