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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2600Мостье, с. вл.при рч. Мостье.30882382356Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Мостки и дача села Смолеевки8Аркадий Андр. Кобяков и Елизавета Вас. Кобякова1801244
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1039. Мостье, село бывшее владельческое, при речке Мостье, дворов 105, жителей 669, церковь православная, школа, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Мостье село5107при реке Мостье102359323682113327СмолеевкаЦер. кам., зем. шк., ветр. мел., 3 кузн., каз. вин. лав., 4 мелоч. лавки, 5 просоруш.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
776Мостьесело53°46'с.ш.40°34'в.д.N-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650430121с Мостьесело