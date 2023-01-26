село Мостье, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Мостье

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2600Мостье, с. вл.при рч. Мостье.30882382356Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Мостки и дача села Смолеевки8Аркадий Андр. Кобяков и Елизавета Вас. Кобякова1801244

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Смолеевская волость
1039. Мостье, село бывшее владельческое, при речке Мостье, дворов 105, жителей 669, церковь православная, школа, богадельня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Смолеевская волость
Мостье село5107при реке Мостье102359323682113327СмолеевкаЦер. кам., зем. шк., ветр. мел., 3 кузн., каз. вин. лав., 4 мелоч. лавки, 5 просоруш.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
776Мостьесело53°46'с.ш.40°34'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Калининское сельское поселение
61650430121с Мостьесело

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