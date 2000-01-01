деревня Великий Двор, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Великий Двор

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
1306Великий двор, д.при р. Кеме.13198½184557Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Чернослободская волость
229. Великий Двор, деревня бывшая государственная, при реке Кеме, дворов 18, жителей 90, часовня, мельница

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Чернослободская волость
27591. Великий дворКемскоеРеке Кеме13538До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 4. До почтового отделения: 38. До пароходной пристани: 82. Крестьянское: 41. Не крестьянское: —. Крестьянское: 25. Не крестьянское: —. Крестьянское: 56. Не крестьянское: —. Крестьянское: 82. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
33748Великий Двордеревня61°02'с.ш.37°35'в.д.P-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Кемское сельское поселение
19622428126д Великий Двордеревня

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