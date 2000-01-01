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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1306Великий двор, д.при р. Кеме.13198½184557Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
229. Великий Двор, деревня бывшая государственная, при реке Кеме, дворов 18, жителей 90, часовня, мельница
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
27591. Великий дворКемскоеРеке Кеме13538До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 4. До почтового отделения: 38. До пароходной пристани: 82. Крестьянское: 41. Не крестьянское: —. Крестьянское: 25. Не крестьянское: —. Крестьянское: 56. Не крестьянское: —. Крестьянское: 82. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33748Великий Двордеревня61°02'с.ш.37°35'в.д.P-37-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622428126д Великий Двордеревня